«قطاع الأعمال»: نستطيع العودة لغزو الأسواق العالمية بالمنتجات القطنية كافة

قال المهندس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه دعا خبراء الصناعة بالتعاون مع السفيرة نبيلة مكرم سواء من القطاع الخاص أو العام لحضور مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، وتم وضع ملخص لجهود الوزارة وخطة الحكومة.جاء ذلك خلال الندوة الحوارية الثانية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وممثل عن وزيرة التجارة والصناعة.وأوضح توفيق أنه بداية من الثمانينات تم خسارة جزء كبير من أسهم السوق المصرية في مجال القطن وحل محله الألياف الصناعية، قائلا: "نعمل في طريقين والحكومة تبذل مجهودًا كبيرًا لإعادة إحياء صناعة القطن وبورصة القطن لعمل مراكز جديدة ومزادات، بالإضافة إلى تطوير ٧ محالج بآخر تكنولوجيا في العالم".ولفت توفيق إلى أنه عقب تطوير هذه المحالج سيتم إنتاج ضعف ما تنتجه مصر بنهاية عام 2021 من "قطن الزهر"، مضيفا: "نعمل على تطوير هائل في معدات الغرل والنسيج والصباغة والتجهيز"، مشيرا إلى أنه خلال عامين من تركيب المعدات الجديدة نستطيع العودة لغزو الأسواق العالمية بجميع المنتجات القطنية.وفي ختام كلمته، أوضح وزير قطاع الأعمال أنه يتم العمل على إعداد شبكة صناعية على مستوى العالم والأسواق؛ لتنتشر غربا وشرقا بين دول العالم.