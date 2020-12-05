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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صيانة شاملة لأعمدة إنارة الطريق الدائري بالغربية

السبت 05/ديسمبر/2020 - 08:46 م
صيانة شاملة لأعمدة
صيانة شاملة لأعمدة إنارة الطريق الدائري بالغربية
شريف عبد الغنى - حسام فوزى جبر
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قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بعمل صيانة شاملة لأعمدة الإنارة الموجودة على الطريق الدائري، كما قام مركز ومدينة بسيون بصيانة كشافات الإنارة بـ(شارع بدور - شارع ترعة السلامونية - خلف مدرسة التحرير - شارع نصر الدين بجوار المساكن).

في ذات السياق، قام مركز ومدينة طنطا بتغيير الكشافات المحترقة بكشافات ليد على طريق مساكن نفيا، كما قام قسم الإنارة بحي ثان طنطا بصيانة الكابلات وتركيب كشافات ليد وشد سلك هوائي وتوصيل التيار الكهربائي وتركيب عداد ثلاثي أتوماتيك بشارع الإمبابي من شارع سعيد وشارع الحلو، وتركيب كشاف ليد بشارع حمدي جادو مع شارع الشهيد إبراهيم الرفاعي حاليًا (توت عنخ آمون) سابقًا، بالاضافة إلى صيانة وتركيب كشافات ليد بشارع السد العالي بمحيط مدرسة السيد يوسف بالسلخانة وفصل توصيلة كهرباء بفيشة مخالفة

وفي مركز ومدينة سمنود تم صيانة 20 كشافًا بأعمدة الإنارة بطريق قرية ميت عساس، وصيانة 20 كشافًا بأعمدة الإنارة بقرية محلة زياد.

يأتي ذلك استجابةً لشكاوى المواطنين بالمرور على أعمدة الإنارة ومراجعتها واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى أكثر أمانًا، وتركيب عوازل بالأعمدة، تفاديًا لوقوع حوادث الصعق بالكهرباء.

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