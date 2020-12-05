البنتاجون يعرقل مقابلة فريق بايدن الاستخباراتي الانتقالي مع الوكالات الأمنية

منعت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن من الاجتماع مع نظرائه في وكالات استخبارات وزارة الدفاع بنتاجون الأسبوع الجاري، وفقا لمسئول استخباراتي بارز سابق مطلع على المناقشات، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" اليوم السبت.ويعني التباطؤ أن فريق بايدن لم يتمكن بعد من مقابلة مسئولين من وكالات الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، بما في ذلك وكالة استخبارات الدفاع ووكالة الأمن القومي، رغم ظهور أن جميع الاجتماعات الأخرى التي تعقدها فرق بايدن تجرى بسلاسة الآن بعد أسابيع من التأخير.وينفي البنتاجون أي جهد لعرقلة فريق الرئيس المنتخب، وقال مسئول بارز بوزارة الدفاع لشبكة "سي إن إن"، إنه تم عقد جلسات إحاطة أمس الجمعة للمسؤولين الانتقاليين بشأن المسائل العسكرية، بما في ذلك السياسات رفيعة المستوى وقضايا الأمن الدولي، ولكن ليس بشأن الاستخبارات.وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أول من يذكر مشاكل فريق بايدن مع المكتب الانتقالي بوزارة الدفاع، والذي يقوده أحد الموالين لترامب المرتبط بجهود نشر نظريات المؤامرة حول الرئيس المنتخب.