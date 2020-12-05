تفاصيل وقف مقدم برنامج «90 دقيقة» أسبوعين

أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس قام بإجراء الفحص اللازم فى الشكوى المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات ضد أسامة كمال مقدم برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، وعقد أكثر من جلسة لسماع الإيضاحات اللازمة ومن بينها جلسة مع أسامة كمال - استمرت قرابة الثلاث ساعات، والمستشار القانوني ومدير قناة المحور.وانتهى المجلس إلى أن ما جاء بالحلقة قد شابه العديد من المخالفات، حيث قام مقدم البرنامج بإلقاء اتهامات بإهدار المليارات دون دليل أو وثيقة تثبت تلك الاتهامات وهو الأمر الذي لا يعدو إلا أن يكون أقوالًا مرسلة بناء على رأيه الشخصي، ومنقولة من بعض الصحف الأجنبية دون التحقق من صحتها أو الرجوع إلى الجهات المختصة بقطاع الاتصالات، وهو من شأنه الإضرار بالمسار التفاوضي بشأن أحد مشروعات الاتصالات.وثبت للمجلس خلال إجراءات فحص الشكوى أن مقدم البرنامج غير مقيد بجداول العضوية بنقابة الإعلاميين وغير حاصل على تصريح من النقابة بمزاولة النشاط الإعلامي، وبناء عليه إيقاف مقدم برنامج 90 دقيقة لمدة أسبوعين وتغريم القناة 100 ألف جنيه.