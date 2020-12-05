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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«قطاع الأعمال»: تطوير 7 محالج بأحدث التكنولوجيات المتقدمة

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:05 م
قطاع الأعمال
قطاع الأعمال
وفاء علي
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وجه الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، التحية لخبراء مصر بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال تطوير صناعة المنسوجات واستخدامات البلازما النووية في الغزل والنسيج؛ خلال مناقشة تطوير قطاع صناعة الغزل والنسيج ضمن فعاليات الجلسة الحوارية الثانية لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة.

جاء ذلك خلال ثانى الجلسات الحوارية لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة المرتقب، بمشاركة عدد من خبراء مصر بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال تطوير صناعة المنسوجات واستخدامات البلازما النووية في الغزل والنسيج، لمناقشة تطوير قطاع صناعة الغزل والنسيج.

وقال وزير قطاع الأعمال العام: "منذ الثمانينيات خسرنا الكثير فى قطاع الغزل والنسيج والقطن خسر كثيرًا من أشواقه"، مؤكدًا أن الحكومة تبذل جهودًا كثيرة لإعادة إحياء القطن.

وتابع وزير قطاع الأعمال العام: "بقالنا موسمين نمهد لبورصة القطن"، لافتًا إلى أنه جارٍ العمل على تطوير 7 محالج بأحدث التكنولوجيات المتقدمة بهدف مضاعفة إنتاج قطن الزهر بنهاية 2021 ومن ثم التوجه لصناعة قائمة على قطن نظيف.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن هناك تطويرًا هائلًا فى معدات الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، قائلًا: "نطمح فى خلال سنتين الوصول للأسواق العالمية لقطاع الغزل والنسيج، ونسعى لذلك من خلال شبكة من الموزعين حول العالم لنصل غربًا وشرقًا بصناعة الغزل والنسيج".

وهذه الجلسة تعد الجلسة الثانية ضمن الجلسات الحوارية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، والذي بدأت فعالياته بمشاركة البارونة الدكتورة نعمت شفيق، وعدد من رجال الصناعة والاستثمار.

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