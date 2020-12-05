وزير الخارجية البحريني يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا

التقى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم بنائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، المبعوث الخاص لسوريا جويل رايبورن، على هامش فعاليات الدورة الـ16 لمؤتمر حوار المنامة.وبحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، واستعراض الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.