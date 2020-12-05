القومي للمرأة ببنى سويف يطلق حملة طرق الأبواب (صور)

أطلق المجلس القومي للمرأة ببنى سويف، السبت، حملة طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" بمحافظة بني سويف.يأتي ذلك فى إطار الأنشطة التي ينظمها المجلس خلال حملة ال16 يوم لمناهضة للعنف ضد المرأة، وذلك بقرى باروط. دنديل. تزمنت الشرقية. أهوه. بني هارون. المسيد. الدير. م كساب. براوة. البهسمون. العزبة البحريه. اهناسيا. الواسطى. تلت. الفنت. بليفيا. قلها. ننا. ابوسليم. حاجر بني سليمان. عزبة سليم. الحلابية. البرانقه. بني بخيت. ابشنا. الحكامنة. شريف باشا. جزيرة النور. سمسطا. ببا.ويطلق المجلس حملة طرق الأبواب احميها من الختان من خلال فروعه في 7 محافظات، وهي بورسعيد بني سويف والبحيرة والجيزة والغربية والمنيا والدقهلية، وذلك خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 7 ديسمبر الجاري تتضمن رسائل الحملة توضيح رأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذي الفتاة وأنه ليس من العبادات، ورأي الطب والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة، كذلك الآثار النفسية والصحية التي تتعرض لها الفتاة بسبب هذه الجريمة.وأكدت نيرمين محمود مقرر فرع المجلس ببني سويف على دعم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم لكل الجهود التي تخدم قضايا المرأة المختلفة الذي أطلق إشارة بدء حملة الـ 16 يوم؛ لمناهضة العنف القائم على النوع بداية من يوم 26 نوفمبر الماضي، موجها رؤساء الوحدات المحلية والقطاعات والجهات المعنية بالتعاون لتعظيم الفائدة من الحملة في خدمة قضايا المرأة السويفية في مختلف المناحي.وأشارت نيرمين إلى أن حملة طرق الأبواب نجحت "منذ انطلاقها ببنى سويف "فى الوصول إلى عدد 45974 سيدة ورجلا وطفلا بقرى مراكز: بني سويف والواسطي وناصر واهناسيا والفشن وسمسطا باجمالي عدد 35 قرية بالمحافظة، واستعانت في ذلك بأعضاء فروع ورائدات المجلس بالمحافظة.أضافت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة على هامش الحملة قد تم تنظيم ندوة عن مناهضة العنف ضد المرأة وأشكال وصور العنف ومخاطر الزواج المبكر وختان الإناث، وتوعية السيدات بمخاطر فيروس كورونا وكيفية اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة بمركز إهناسيا محافظة بني سويف لعدد 131 مستهدفًا، حيث شملت 60 سيدة و64 طفلا و7 رجال، وتم عمل ورش رسم للأطفال عن رسائل العنف ضد المرأة بالتنسيق مع قصر ثقافة بني سويف.