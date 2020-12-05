عزل وليد سليمان فى المستشفى.. أعراض كورونا تشتد

دخل وليد سليمان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت رعاية طبية في أحد المستشفيات بالقاهرة، بعدما زادت عليه أعراض فيروس كورونا.واشتكى وليد سليمان خلال الساعات الماضية من زيادة أعراض فيروس كورونا، خاصة ارتفاع درجة الحرارة.وحرص مسئولو الأهلي على التواصل مع اللاعب بشكل مستمر، من أجل الاطمئنان على سلامته.