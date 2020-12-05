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محافظات

وكيل «صحة بنى سويف» يتفقد أعمال تطوير مستشفى الصدر (صور)

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:46 م
أعمال تطوير مستشفى
أعمال تطوير مستشفى الصدر
بنى سويف - محمد حفيظ
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تفقد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم السبت، مستشفى الصدر والذي يشهد تطويرا وأعمال رفع كفاءة، ضمن خطة الدولة التى تنفذها وزارة الصحة لتحسين كفاءات مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية، بما يدعم تقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضى، وضمن الاستعدادات المستمرة لتداعيات فيروس كورونا لمتابعة أعمال التطوير بالمستشفى.

وقال الدكتور محمد يوسف إن التطوير يتضمن إنشاء عناية مركزة بطاقة 25 سريرًا، بجانب تطوير الأقسام الداخلية بطاقة 75 سريرًا ليصل إجمالى الأسرة إلى 100 سرير، بجانب رفع كفاءة المبنى، والعيادات الخارجية، والاستقبال والطوارئ وقسم الاشتباه في كورونا، والإيجابي بالفيروس، فضلًا عن تطوير المعامل وأماكن مبيت الأطباء، بما يدعم جهود المستشفى في تقديم خدمة صحية مناسبة وقدرتها على أن تكون عنصرًا هامًا من مكونات المنظومة الصحية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وشدد وكيل وزارة الصحة على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير في أقرب وقت ممكن.

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