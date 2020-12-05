تفاصيل الهزة الأرضية التي شعر بها سكان القاهرة والجيزة

في تمام الساعة الـ2:44 من مساء اليوم، سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم السبت، هزة أرضية جنوب تركيا وعلى بعد 500 كم شمال دمياط.وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الزلزال جاء بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، وتراوح عمقها بين 80 إلى 90 كم متر.وتابع القاضي في تصريحات لـ"الدستور": "سكان الدلتا والقاهرة هم من شعروا به، ولم يشكل أي خطر، حيث أن الزلزل وقع بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 36.04 شمالا وخط الطول 31.79 شرقا، وعلى عمق 90 كم".