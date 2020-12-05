بورصة بيروت تختتم أسبوعها على ارتفاع 0.02%

اختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على ارتفاع بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 604.69 نقطة.وبلغ معدل الأسهم المتداولة 109 آلاف وسهمين، بقيمة 743 ألفًا و11 دولارا أمريكيا، مقابل 76 ألفًا و321 سهمًا بقيمة 639 ألفًا و541 دولارًا أمريكيًا بنهاية الأسبوع السابق.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة في السوق إلى 6.20 مليار دولار، بارتفاع من 6.19 مليار دولار الأسبوع الماضي.