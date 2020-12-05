أمين مجلس التعاون يجتمع مع وزير خارجية سلطنة عُمان

اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، السبت، مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، في مقر إقامته بالعاصمة البحرينية المنامة، على هامش مشاركة الحجرف في فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر حوار المنامة، المنعقدة في مملكة البحرين.وتم خلال الاجتماع تناول مسيرة مجلس التعاون والجهود المبذولة من أجل تعزيزها والتشاور بما يحقق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون، وفق توجيهات قادة دول مجلس التعاون.