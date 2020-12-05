50 وفاة و3160 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، السبت، تسجيل 50 وفاة و3160 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 237 ألفا و513 حالة، بينما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 3010 حالات.وأشارت الوزارة، إلى أن عدد حالات الشفاء لهذا اليوم بلغ 5٫268 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 182 ألفا و463 حالة.ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام باتّباع سبل الوقاية، خصوصًا ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصًا، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم.