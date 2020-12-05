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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يتابع استعدادات مرحلة الإعادة فى انتخابات النواب

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:35 م
استعدادات مرحلة الإعادة
استعدادات مرحلة الإعادة في انتخابات النواب
شريف عبد الغنى - حسام فوزى جبر
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تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، السبت، تجهيزات واستعدادات المحافظة لخوض مرحلة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 يومي 7 و8 ديسمبر الجاري.

حيث قام رؤساء المدن والأحياء والمراكز بالمرور على مقار اللجان الانتخابية، والتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من تركيب بوابات تعقيم وعمل أسهم استرشادية للمواطنين، وتوفير مطهرات على أبواب اللجان وتطهير وتعقيم الشوارع أمام المقرات الانتخابية ورفع الإشغالات الثابتة والمتحركة ورفع القمامة والمخلفات والأتربة ورفع الباعة الجائلين بمحيط مقار اللجان، كما تم المرور على مقرات مبيت قوات التأمين والتأكد من تواجد كل الإجراءات الاحترازية وتوفر كل سبل المعيشة والراحة لقوات الأمن.

ففي مركز ومدينة قطور، قام رئيس المركز والمدينة بالمرور على اللجان الانتخابية ومقر مبيت قوات الأمن بمدرسة قطور الثانوية المشتركة، حيث تم التأكد من تجهيز الأسرة وتجهيز المطبخ الخاص بقوات التأمين.

وفي مركز ومدينة بسيون، تم المرور على جميع المقار الانتخابية بنطاق المركز والمدينة، وتم التشديد على تطهير اللجان، استعدادًا لاستقبال الناخبين، وفي زفتى، تم التأكد من تجهيز مقرات اللجان الانتخابية بالمركز والمدينة وجميع القرى التابعة، كما تمت أعمال النظافة أمام المقرات الانتخابية بسنباط.

وفي حي أول المحلة الكبرى، تم تكليف نواب رئيس الحي بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتجهيزات بمقار اللجان الانتخابية ومقرات مبيت قوات التأمين، وكذلك رفع الإشغالات بنطاق اللجان بمناطق (شارع محب - شارع الجلاء - شارع شكري القوتلي - شارع أبوشاهين - شارع مدرسة مصطفى كامل الإعدادية - شارع مصنع الغنام - شارع سعد زغلول)، بالتنسيق مع إدارة شرق المحلة الكبرى التعليمية، الطب الوقائي وشرطة المرافق.

في السياق ذاته، تم المرور على مقرات اللجان الانتخابية بمركز ومدينة طنطا، حيث تم المرور على اللجان بقرى صناديد، شوبر، برما، شبشير الحصة والرجدية، وتم المرور على (مدرسة سبرباي للغات، مدرسة الحسين بن علي الابتدائية، مدرسة النصر الابتدائية) بسبرباي، ومدرسة منشأة الأوقاف بنطاق المركز والمدينة للتأكد من صلاحية المياه والكهرباء وصيانة التالف والتأكد من التطهير والتعقيم وتنفيذ الإجراءات الاحترازية.

في مركز ومدينة سمنود، تم تطهير وتعقيم مقار مبيت قوات التأمين، وتجهيز اللجان في (مدرسة السيدة خديجة، مدرسة سمنود الرسمية، مدرسة أم المؤمنين، مدرسة كفر الثعبانية الابتدائية، مدرسة أبوصير الإعدادية بنات، مدرسة عزبة حميدة، مدرسة الناصرية الإعدادية بنات، مدرسة بنا أبوصير الإعدادية بنين).

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