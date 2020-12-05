الإثنين.. انطلاق فعاليات المؤتمر 31 للاتحاد العربى للمكتبات والمعلومات

تنطلق فعاليات المؤتمر ٣١ للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات "اعلم"، الذي يقام هذا العام افتراضيًا في الفترة من ٧ حتى ٩ ديسمبر الجارى تحت عنوان "تطبيقات واستراتيجيات إدارة المعلومات والمعرفة في حفظ الذاكرة الوطنية والمؤسسية".يناقش المؤتمر مجموعة من المحاور، يأتى فى مقدمتها "تطبيقات إدارة المعرفة في حفظ التراث الوطني"، والثاني "تطبيقات إدارة المعرفة في حفظ الذاكرة المؤسسية"، والثالث "معايير وتقنيات إدارة المعرفة وتطبيقاتها في حفظ الذاكرة المؤسسية".ويرأس المؤتمر الدكتور حسن السريحى، رئيس الاتحاد العربى للمكتبات والمعلومات، ويمنح الاتحاد شهادات للحضور عبر منصة زووم.