استئناف العمل بمقر النقابة العامة للصيادلة غدًا

أعلنت النقابة العامة للصيادلة عن استئناف العمل غدًا بمقر النقابة بجاردن سيتي بعد توقفه يوم الخميس 3 ديسمبر لتعقيم المبنى بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين موظفي مشروع العلاج بنفس المبنى.وأوضحت نقابة الصيادلة أنه تم تعقيم كل مكاتب النقابة، وشددت على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية اللازمة وارتداء الكمامة حرصًا على سلامة الصيادلة المترددين على النقابة.