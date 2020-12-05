السيسي يوجه بإنشاء منظومة مراكز الخدمات الخاصة بالمحاور

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع عددٍ من المسؤولين لمتابعة مراكز الخدمات المتكاملة لشبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وفق قناة TEN الإخبارية.ووجه الرئيس السيسي بإنشاء منظومة مراكز الخدمات الخاصة بالمحاور على نحو يتكامل مع المشروع القومي للطرق الجديدة على مستوى الجمهورية.