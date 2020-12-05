«الأمم المتحدة» تدعو الأطراف الليبية كافة لدعم نتائج الحوار السياسى

أعلنت الأمم المتحدة، مساء اليوم السبت، ترحيبها بالختام الناجح للحوار الليبي-الليبي في تونس.وأكدت الأمم المتحدة، حسب ما نقلت فضائية الحدث في خبر عاجل، أن لدول الجوار دورًا مهمًا في تنفيذ خارطة طريق الحل السياسي في ليبيا، داعية جميع الأطراف الليبية لدعم نتائج الحوار السياسي.وقبل قليل، قررت البعثة الأممية للدعم لدى ليبيا، إجراء جولة ثانية يوم الإثنين المقبل، من التصويت على الآلية التي سيتم اعتمادها لتحديد شكل السلطة التنفيذية الجديدة، التي ستقود المرحلة الانتقالية التي تنتهي بإجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر المقبل، وذلك بعد عدم حصول أي من الخيارات المطروحة على النسبة المطلوبة من أصوات المشاركين.ووفق ما نقلته الصحف الليبية، فإن جولة التصويت التي جرت السبت شارك فيها 71 عضوًا صوت منهم 39 للخيار الثاني، بينما كان 24 من مؤيدي الخيار الثالث، فيما فضل 8 من المشاركين في التصويت الخيار العاشر، وامتنع 4 عن التصويت.ومع عدم حسم نتائج التصويت في هذه الجولة، تقرر الذهاب إلى جولة جديدة يوم الإثنين المقبل، مع الإشارة إلى أن حسم أحد المقترحات يحتاج للحصول على أصوات 75% من عدد من شاركوا في الاقتراح.واتفق أطراف الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة على القبول بنتائج التصويت مهما كانت، على أن تعقب التصويت مناقشة إجراءات الترشح وكيفية الترشح إلى السلطة التنفيذية.