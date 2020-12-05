المرصد السوري: تركيا تعتزم إرسال دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان (ومقره العاصمة البريطانية لندن)، اعتزام تركيا إرسال دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل السورية إلى ليبيا خلال الأيام المقبلة.وذكر المرصد- في بيان نشره على موقعه الرسمي اليوم السبت- أن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف مرتزق، فيما عاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 10750 فردا إلى سوريا.وأشار المرصد إلى أن ذلك القرار التركي المزمع اتخاذه، يأتي في الوقت الذي تشهد فيه ليبيا عملية سياسية جديدة بعد الاتفاق الليبي- الليبي.