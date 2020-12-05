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رئيس التحرير التنفيذي
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تكنولوجيا

انطلاق برنامج «أعرف الصين» عبر الإنترنت بحضور عصام شرف

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:01 م
عصام شرف
عصام شرف
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انطلقت أولي فعاليات برنامج "أعرف الصين"، اليوم السبت، عبر الإنترنت بحضور رئيس وزراء مصر الأسبق وعضو المجلس الاستشارى الدولى لمنتدي الحزام والطريق الدكتور عصام شرف، وسفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، ونائب سفير الصين بالقاهرة وزير مفوض شياو جين هنغ، ورئيس جمعية الدبلوماسية العامة الصينية بالصين وو هايلونغ.

وأكد المشاركون- خلال أولى اللقاءات التي عقدت حول "مبادرة الحزام والطريق"- قوة العلاقات المصرية الصينية وحجم ومتانة علاقات التعاون التي تشمل كافة المجالات، مشيرين إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد طفرة في الأونة الأخيرة.

وينظم البرنامج، الذي سيقام بشكل دوري عبر الإنترنت، مؤسسة شرف للتنمية المستدامة بالتعاون مع سفارة الصين بالقاهرة، وبمشاركة المركز الثقافي الصيني وجمعية الدبلوماسية العامة الصينية بالصين، ويتناول العلاقات العميقة المصرية الصينية، وعلاقات بكين مع العالم العربي وأفريقيا.

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