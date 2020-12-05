مقتل 4 حوثيين بينهم قيادي في مواجهات مع الجيش اليمني بتعز

قُتل 4 عناصر من ميليشيا الحوثي من بينهم قيادي ميداني وأصيب آخرون، في محاولة تسلل فاشلة في الجبهة الشمالية الغربية لمدينة تعز.ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" اليوم السبت عن قائد عسكري يمني قوله، إن مواجهات عنيفة اندلعت، ليلة أمس، بين قوات الجيش والميليشيا الحوثية المدعومة من إيران في جبهة الأربعين والدفاع الجوي شمال وشمال غرب مدينة تعز، عقب محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش.وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مقتل 4 من عناصر الميليشيا بنيران قوات الجيش، بينهم القيادي المدعو أمجد محمد المقدم، وإصابة آخرين.وكثفت الميليشيا الحوثية في الأيام الأخيرة من تنفيذ محاولات تسلل فاشلة، يتصدى لها قوات الجيش اليمني، الذين سيطروا على مواقع جديدة في جبهة الأربعين شمال مدينة تعز.