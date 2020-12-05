رئيس جامعة طنطا يستقبل وفد المجلس القومى للمرأة بالغربية

استقبل الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، بمقر إدارة الجامعة، وفدًا من أعضاء المجلس القومى للمرأة بالغربية.وأكد الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، دعمه الكامل للمرأة، وما توليه الدولة المصرية من اهتمام شديد بها في هذه المرحلة بتمكينها من المناصب التنفيذية والقيادية، وكذلك الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة لتمكينها والنهوض بها في كافة المجالات.وأعربت رئيسة الوفد ومقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالغربية الدكتورة صفاء مرعى عن رغبتها فى شراكة جامعة طنطا، وذلك من خلال إقامة ندوات توعوية وتثقيفية للطلاب داخل كليات الجامعة، تزامنا مع توجهات القيادة السياسة.ضم الوفد الدكتورة صفاء مرعى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالغربية، وأعضاء الفرع وهم الدكتورة نهلة العشماوي، والدكتور حمدى شعبان، والدكتور رمضان معن، وسوزان الحو رئيس قناة الدلتا الفضائية، وأميرة التطاوي كبير مذيعات قناة الدلتا الفضائية، وشيماء غانم عضو الأمانة الفنية بالفرع، وحنان عبد السلام عضو الأمانة الفنية للفرع.