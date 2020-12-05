برلماني ببنى سويف يحصل على موافقة المحافظ لتوسعة مقابر «ميدوم»

حصل النائب أحمد محسن مبارك عضو مجلس الشيوخ ببنى سويف، اليوم السبت، على موافقة الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، لتوسعة مقابر قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة حتى يستطيع أهالي القرية دفن موتاهم بعد أن امتلأت مساحة المقابر.جاء ذلك بناء على الطلب المقدم للمحافظ من النائب أحمد محسن مبارك بعد لقائه بعدد من أهالي قرية ميدوم.وقدم النائب أحمد محسن مبارك الطلب للمحافظ الذى أبدى موافقته على توسيع المقابر عن طريق لجنة مشكلة من مجلس مركز ومدينة الواسطى برئاسة رئيس المدينة.