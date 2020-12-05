باكستان تؤكد على دعمها لعملية السلام الأفغانية

أكد وكيل وزارة الخارجية الباكستانية سهيل محمود، اليوم السبت، دعم بلاده الكامل لعملية السلام الأفغانية.وأعرب محمود خلال لقائه مع السفير الأفغاني لدى باكستان نجيب الله -وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية- عن أمله بأن الجهود الجارية ستؤدي إلى جلب السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها.وفي مستهل اللقاء، سلط وكيل الخارجية الباكستانية سهيل محمود الضوء على زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان التاريخية الأخيرة لكابول التي ركزت على تعزيز العلاقات الثنائية بين باكستان وأفغانستان، مجددا التزام بلاده بتعميق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.