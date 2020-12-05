حى طرة يشن حملة على المحال المخالفة لقرار الإغلاق

شن الدكتور محمد المجبر، رئيس حى طرة، حملة للتأكد من غلق المحال التجارية بالمواعيد المحددة والمطاعم لنشاطها بداية من أول ديسمبر في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالمواعيد الجديدة لغلق المحلات وتنفيذ التعليمات المشددة من السيدة المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ببذل كل الجهود واستمرار الحملات المكثفة والتواجد الميدانى للوقوف على مدى تنفيذ قرارات الغلق.