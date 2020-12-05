قريب من دمياط.. أبرز المعلومات عن زلزال اليوم

حالة من الجدل أثارها الزلزال الذي وقع، اليوم السبت، وشعر به عدد كبير من المصريين، وفى هذا السياق ترصد «الدستور» أهم المعلومات عن هذا الزلزال وفقًا للبحوث الفلكية.

- الهزة أرضية جنوب تركيا وعلى بعد 500 كم شمال دمياط.

-وقت الحدوث 2:44 مساء

- القوة 5.6 درجة على مقياس ريختر

- خط العرض: 36.04 شمالا

- خط الطول: 31.79 شرقا

- العمق: 90 كم

- وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.