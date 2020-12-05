تعليم القليوبية تتابع المقرات الانتخابية استعدادًا لجولة الإعادة

واصلت أجهزة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية متابعتها لكل الفعاليات والأنشطة والاستعدادات لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب.وتابعت لجنة من إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام محافظة القليوبية تترأسها فاطمة ذكرى مدير الإدارة، ويرافقها خالد الشربيني مدير عام الإدارة التعليمية بالقناطر الخيرية، وهشام سليمان نائب رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، وذلك للاطمئنان على استعداد مدارس الإدارة لاستقبال انتخابات جولة الإعادة بمجلس النواب بدائرة قليوب والقناطر الخيرية.وقامت اللجنة بمتابعة مدارس حسن أبوبكر الثانوية الرسمية للغات وحسن أبوبكر الرسمية الابتدائية ومدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية والشهيد عمر مجدي صبحي الابتدائية (المجمع سابقًا) والتربية الفكرية.وأكد خالد الشربينى مدير إدارة القناطر الخيرية التعليمية أن كل المقرات الانتخابية بالمدارس في أتم الاستعداد للعرس الديمقراطي.في سياق متصل وتحت رعاية الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم وسماح إبراهيم وكيل المديرية وإشراف مدير إدارة القناطر الخيرية، نظمت مدرسة التربية الفكرية بالقناطر الخيرية احتفالية بمناسبة اليوم العالمى لذوى الهمم أشرف على تنظيمها إيمان سعيد إبراهيم المعلم الخبير بالمدرسة.