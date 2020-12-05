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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ختام فعاليات معسكر توليد الأفكار بجامعة مطروح

السبت 05/ديسمبر/2020 - 04:24 م
مصطفى النجار
مصطفى النجار
ياسمين شعيب
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اختتمت فعاليات معسكر توليد الأفكار الذي نظمه نادي ريادة الأعمال بجامعة مطروح، اليوم السبت، الذي عقد تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، لمدة 5 أيام في الفترة من الأول وحتى الخامس من ديسمبر 2020.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المعسكر هدف لتدريب الطلاب على مهارات ريادة الأعمال، تعليم أساسيات ومنهجية التفكير المبتكر والمبدع، إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجههم، وتشجيع الطلاب على تطوير المنتجات وبدء مشروعات خاصة بهم.

وأكد الدكتور مصطفى النجار الدور الذي يلعبه مكتب دعم الابتكار ونادي ريادة الأعمال، في إثراء مهارات الطلاب، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم كل أوجه الدعم لإعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل المحلية والإقليمية.

وأشاد رئيس الجامعة بالدور المتميز للمحاضرين في إثراء فعاليات المعسكر، متنميًا لهما دوام التوفيق والسداد، ومزيدًا من العطاء لخدمة الوطن، موضحًا أن المعسكر خرج بالعديد من التوصيات التي تساهم في الارتقاء بالمستوى الفكري للطلاب.

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