الاتحاد الإفريقي يثمن جهود الكويت لحل الأزمة الخليجية

ثمن رئیس مفوضية الإتحاد الأفريقي موسى فكي، الیوم السبت، جھود دولة الكویت لحل الأزمة الخلیجیة وإنھاء الخلاف بين الأشقاء في دول مجلس التعاون.وأعرب فكي، في بيان بثه موقع الإتحاد الأفريقي عن بالغ سعادته بالتقدم المشجع الذي أعلنت عنه دولة الكویت بشأن وساطتھا بین الأشقاء في منطقة الخليج العربي.وأثنى فكي، على دولة الكویت لما تقوم به في ھذا المسار، متمنیًا أن تتكلل جھودھا بالنجاح التام فیما أكد دعم الاتحاد الأفريقي للوساطة الكویتیة.كما أكد أھمیة الشراكة التي تربط الاتحاد الإفريقي ودوله الأعضاء بدول الخليج العربي، معربًا عن أمله في أن یدفع التصالح الخليجي إلى تعزيز ھذه الشراكة.وفي وقت سابق، كشف وزیر الخارجیة الكویتي الشیخ أحمد ناصر المحمد الصباح، عن مباحثات مثمرة جرت أخیرًا في إطار تحقيق المصالحة ودعم وتحقیق التضامن والاستقرار الخليجي والعربي.وقال الشيخ الدكتور أحمد الناصر في بیان ألقاه عبر تليفزيون دولة الكویت، إنه في إطار جھود المصالحة التي سبق أن قادھا الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، واستمرارًا للجھود التي یبذلھا حالیًا الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحل الأزمة، فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية أكد فیھا كل الأطراف حرصھم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وعلى الوصول إلى اتفاق نھائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بین دولھم وتحقیق ما فیه خیر شعوبهم".وفي ھذا الإطار أعرب وزير الخارجية الكويتي، عن تقديره لصهر الرئيس ترامب، وكبير مستشاري البيت الأبيض جارید كوشنر، على الجھود التي بذلھا مؤخرًا في ھذا الصدد.