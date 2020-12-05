«تعرض للتحرش».. معلومات عن الفنان الذى اضطر للعمل على عربية كبدة

جدل كبير أثاره الفنان عباس أبوالحسن، بعدما كتب منشورًا يؤكد فيه أنه بدأ العمل على عربية كبدة، قائلا: "بما إن الشغل مريح شوية الأيام دي نزلت شغل مع صديقي الغالي خالد لطفي على عربية الكبدة في بالم هيلز.. أقوي كبدة إسكندراني فيكي يا مصر!.. وهو بالمرة هاكل ببلاش وعاش".وفي سياق متصل، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الفنان عباس أبو الحسن في السطور الآتية:ولد أبو الحسن في عام 1964 وكان دخوله الفن بالصدفة الشديدة، حيث تم ترشيحه لفيلمي "حسن وعزيزة" و"قضية أمن دولة" أمام يسرا.اشتهر بالجزار بعد مشاركته في فيلم مافيا، حيث ظلّ الاسم يصاحبه حتى الآن.أعلن من قبل خطبته من الإعلامية ياسمين عبدالله، لكن تلك الخطبة لم تستمر.كان بطلًا لكمال الأجسام لجمهورية مصر العربية لمدة 8 سنوات كاملة.يحب الحيوانات الأليفة، فلديه 15 كلبًا من أنواع مختلفة.هاجم العالم المصري أحمد زويل وقال إنه لا يحبه.اتهم طبيب أسنان شهيرًا بالتحرش به، وأثار الجدل بذلك المنشور على الفيسبوك.