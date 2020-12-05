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تقارير ومتابعات

لماذا تصدرت يسرا اللوزي التريند؟

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:30 م
يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
ريم محمود
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تصدرت الفنانة يسرا اللوزي التريند، وذلك بعد إطلالتها في مهرجان القاهرة السينمائي، حيث خطفت الفنانة يسرا اللوزي الأنظار بإطلالتها، أمس، في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بفعل تبدّل ملامحها وزيادة وزنها مرتدية فستانًا أسود خاطفًا للأنظار.

وتنوعت تعليقات السوشيال ميديا حول يسرا اللوزي وتغير شكلها عن المعتاد، مما دفع البعض أن يقول إنها خضعت لعمليات تجميل وأصبح وجهها على شكل دائرة، بينما قال البعض الآخر إن السبب في تغير شكلها وزيادة وزنها هو إنجابها طفلتها الثانية «نادية» منذ 7 شهور ماضية.

وقال أحد رواد السوشيال ميديا: «شكلها الأول وهي رفيعة كان أحلى.. أما وهي تخينة مش حلوة»، بينما يقول آخر: «تغير شكلها كثيرًا وعلميات التجميل واضحة على ملامحها»، بينما يقول مُعلق ثالث: «أصبحت يسرا اللوزي أمًا لطفلتين لذلك شكلها تغير وشكل جسمها، وهي جميلة في كل الأحوال».

وكانت قد أعربت الفنانة يسرا اللوزي، عن سعادتها بالمشاركة في لجنة تحكيم مسابقة "آفاق السينما العربية" بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الثانية والأربعين، ونشرت عبر حسابها على إنستجرام، صورًا من وجودها على "الريد كاربت"، قائلة: "من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، سعيدة بمشاركتي في لجنة تحكيم مسابقة "آفاق السينما العربية" مع زينة دكاش (مخرجة ومنتجة من لبنان) وعلى مصطفى مخرج من الإمارات".

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