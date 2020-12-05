رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 05 ديسمبر 2020 الموافق 20 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التموين يتفقد صومعة الصالحية في محافظة الشرقية

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:54 م
وزير التموين
وزير التموين
نرمين محمود الدهان
طباعة
تفقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، صومعة الصالحية في محافظة الشرقية بحضور المحافظ الدكتور ممدوح غراب.

وقال المهندس شريف باسيلي، رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، أن تلك الصومعة تعد رقم 44 من قائمة الصوامع التابعة للشركة.

وأضاف أن مشروع صومعة قصاصين الشرق الصالحية التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين الشركة المنفذة للمشروع المقاولون العرب، وتبلغ القيمة التقديرية للمشروع 160 مليون مكون محلي و7 مليون دولار مكون أجنبي وبتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.

وتابع أن السعة التخزينية لتلك الصومعة 90 ألف طن، كما أن مدة تنفيذ المشروع 12 شهرًا، تاريخ بدء التشغيل 15 ديسمبر 2020، وتبلغ مساحة المشروع 45 ألف متر مربع المكونات الرئيسية للمشروع 18 خلية تخزينية للغلال، بسعة 5000 طن للخلية الواحدة.

وأضاف المصيلحي في المؤتمر الصحفي المنعقد في صومعة الصالحية بمحافظة الشرقية، أن حجم تخزين القمح في مصر كان في عام 2011 يبلغ 1.2 مليون طن، ووصلت الآن السعة التخزينية لـ٣.٤ مليون طن، أي ٤ شهور ونصف تخزين احتياطي استراتيجي من القمح.

وأكد أن حجم استهلاك القمح شهريًا يصل إلى ما يقرب من ٨٠٠ ألف طن شهريًا، وحجم الفاقد كان يصل لـ١٠٪؜ من الاستهلاك سنويًا، وهو ما تصل قيمته لـ4.5 مليار جنيه سنويًا، وتم القضاء على الفاقد من القمح.

كما أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالي الاستثمارات بالصوامع وصل إلى 5.7 مليار جنيه.

موضوعات متعلقة

زلزال في مصر بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر شعر به سكان القاهرة والدلتا

حقيقة استبدال امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ«الميدتيرم»

حبس صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة

ضبط بطل فيديو «سماح بنت شهاب».. ومصدر: التهمة إثارة البلبلة

الصور

image description

نائب المحافظ تفتتح وحدة العناية المركزة بحميات الإسكندرية (صور)

image description

إزالة مخازن خردة مخالفة في دمياط

image description

«مياه أسيوط»: ورشتي لوحات كهربائية ولف محركات في صدفا وأبوتيج

image description

انفجار فى محطة كهرباء البخارية بأسيوط وإصابة 5 أشخاص

image description

العثور على جثة سيدة أسفل عقار تحت الإنشاء بدمياط

الأكثر قراءة

حبس صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة

«التايمز» تكشف قيمة أصول عائلة مبارك في سويسرا بعد قرار رفع التجميد

هل انفردت السعودية بمصالحة مع قطر دون الرباعي؟.. الباز يكشف التفاصيل

ضبط بطل فيديو «سماح بنت شهاب».. ومصدر: التهمة إثارة البلبلة

إنفوجراف

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش

إصابات خطيرة لسيدة ألمانية عضها كلبها أثناء نومها

آلة ترميز نازية قيد الترميم في ألمانيا عثر عليها ببحر البلطيق

تشيكي ينجو من حادثة سقوط مروعة في براج

أيام زمان

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

«ستبكي عليك عظامك في قبرك».. حكاية رسالة تهديد لموسيقار الأجيال

«سائق ترام».. اعترافات نجيب محفوظ عن أمنيات لم يحققها

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
اعتذار واجب للنيابة العامة
د.كريمة الحفناوى
الفن فى خدمة المرأة.. مسرحية فستان أحمر
د.مينا بديع عبدالملك
الحصرى.. أول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن
صفاء النجار
الذكورة السامة «3»
المزيد

الثقافة

الإثنين.. انطلاق فعاليات المؤتمر 31 للاتحاد العربى للمكتبات والمعلومات

23 فنانًا في مسابقة النقد التشكيلي بـ«فاروق حسني الثقافية»

رحيل الشاعر خيرات عبد المنعم عن عمر ناهز الـ 80عاما

«هل تخبرني بشيء ما أم تحكي عنه» ورشة كتابة بدار «هن»