وزير التموين يتفقد صومعة الصالحية في محافظة الشرقية

تفقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، صومعة الصالحية في محافظة الشرقية بحضور المحافظ الدكتور ممدوح غراب.وقال المهندس شريف باسيلي، رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، أن تلك الصومعة تعد رقم 44 من قائمة الصوامع التابعة للشركة.وأضاف أن مشروع صومعة قصاصين الشرق الصالحية التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين الشركة المنفذة للمشروع المقاولون العرب، وتبلغ القيمة التقديرية للمشروع 160 مليون مكون محلي و7 مليون دولار مكون أجنبي وبتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.وتابع أن السعة التخزينية لتلك الصومعة 90 ألف طن، كما أن مدة تنفيذ المشروع 12 شهرًا، تاريخ بدء التشغيل 15 ديسمبر 2020، وتبلغ مساحة المشروع 45 ألف متر مربع المكونات الرئيسية للمشروع 18 خلية تخزينية للغلال، بسعة 5000 طن للخلية الواحدة.وأضاف المصيلحي في المؤتمر الصحفي المنعقد في صومعة الصالحية بمحافظة الشرقية، أن حجم تخزين القمح في مصر كان في عام 2011 يبلغ 1.2 مليون طن، ووصلت الآن السعة التخزينية لـ٣.٤ مليون طن، أي ٤ شهور ونصف تخزين احتياطي استراتيجي من القمح.وأكد أن حجم استهلاك القمح شهريًا يصل إلى ما يقرب من ٨٠٠ ألف طن شهريًا، وحجم الفاقد كان يصل لـ١٠٪؜ من الاستهلاك سنويًا، وهو ما تصل قيمته لـ4.5 مليار جنيه سنويًا، وتم القضاء على الفاقد من القمح.كما أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالي الاستثمارات بالصوامع وصل إلى 5.7 مليار جنيه.