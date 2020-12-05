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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يحتفل باليوبيل الذهبي لمعهد التربية الدينية

السبت 05/ديسمبر/2020 - 04:01 م
الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق
مونيكا جرجس
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ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي الإحتفالي باليوبيل الذهبي لمعهد التربية الدينية بالسكاكيني.

جاء ذلك بحضور المونسينيور نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، والمطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والمطران چورج شيحان، مطران المارون بمصر، والعديد من أساقفة الإكليروس المقدس ولفيف من الآباء الكهنة والشمامسة الإكلريكيين والرهبان والراهبات والشعب المحتفل.

تخلل القداس الإلهي الإحتفالي كلمة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وكلمة الأخت فرنسواز مديرة المعهد الديني.

هذا وتلا صلاة القداس الإلهي، الإحتفال بخريجي الدفعة ال 50 لمعهد التربية الدينية، وعرض فيلم وثائقي عن المعهد والتقاط الصور التذكارية.

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