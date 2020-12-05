العراق: 24 وفاة و1898 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 1898 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن 1885 حالة تعافوا من الفيروس، فيما توفى 24 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.