الزراعة: لجنة لتقييم أصناف قصب السكر

قال الدكتور أيمن حسني، مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية، إنه تم تشكيل لجنة لتقييم وانتخاب أصناف وسلالات قصب السكر، نتاج برنامج تربية قصب السكر بالمعهد، وذلك بمحطات بحوث شندويل والمطاعنه وكوم امبو، حيث تضم باحثين من أقسام: التربية والوراثة والأمراض والآفات والمعاملات.وأشار مدير المعهد إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتنفيذ برامج للنهوض بإنتاجية محصول قصب السكر، لافتًا إلى أن اللجنة تستهدف تقييم المراحل المختلفة من سلسلة عمليات الانتخاب تحت ظروف الإنتاج الطبيعية في صعيد مصر، وفي محافظات الإنتاج الرئيسية وذلك لاستبعاد سلالات القصب التي لا تظهر كفاءة في الإنتاجية أو غير المقاومة للأمراض والحشرات، فضلًا عن ترقية السلالات الجيدة للمرحلة التالية من الانتخاب.وأضاف أن اللجنة عملت على مقارنة سلوك السلالات في مراحل الانتخاب المختلفة في محطات: شندويل، المطاعنة، كوم امبو، كذلك تم استبعاد السلالات ضعيفة الإنتاح أو المصابة بأمراض خطيرة مثل التفحم، كما تم اختيار بعض السلالات التي تم إلغاؤها التي تحمل بعض الصفات الجيدة لإدخالها مرة أخرى في برنامج التهجينات لنقل هذه الصفات إلى سلالات جديدة متفوقة في باقي الصفات الإنتاجية والتكنولوجية.وأشار إلى أن اللجنة أوصت بتسجيل الصنف جيزة 5، حيث أظهر تفوقًا في كل من الصفات الإنتاجية والتكنولوجية في كل مراحل الانتخاب، وكذلك في محصول الخلفات.