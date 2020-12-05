28 مرشحًا يتنافسون لحسم 14 مقعدًا في 7 دوائر انتخابية بالغربية بجولة الإعادة

بدأ المصريون في الخارج، اليوم السبت، عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية، كما سيصوت المصريون بالداخل خلال يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.وتشهد محافظة الغربية جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب على 14 مقعد فى 7 دوائر انتخابية بين 28 مرشحا منهم 12 مستقلين و9 مستقبل وطن و2 الشعب الجمهورى و2 الحركة الوطنية، ومرشح واحد لكل من الوفد والتجمع ومصر الحديثة.وتجرى جولة الإعادة بدائرة أول طنطا على 3 مقاعد بين 6 مرشحين عبد المنعم إبراهيم شهابي،" مستقبل وطن " وسمير جاد عيسى، " مستقبل وطن "، وغباشي محمد بدير،" مستقبل وطن " وأحمد مهاب الهرميل " مستقل "، وسمير محمد الخولى،" مستقل " وشريف مصطفى خليل" الشعب الجمهورى ".وفى دائرة كفر الزيات تجرى الإعادة على مقعدين بين المرشحين سامح فتحي حبيب " مستقبل وطن "، وإبراهيم عبد الله الدهراوي" مستقبل وطن "، وعبد القادر محمد سرور، " مستقل " ومحمد احمد فايد " مستقل".وفى دائرة قطور تجرى الإعادة على مقعد واحد بين المرشحين فؤاد إبراهيم حسب الله" مستقل وعبد الله أحمد الشيخ " مستقل ".وفى دائرة أول المحلة الكبرى، تجرى الاعادة على مقعدين بين المرشحين، محمود عبد السميع الشامي،" مستقبل وطن "، وحامد عبد الجليل إبراهيم، " مستقبل وطن "، ومحمد خليفة محمد" الوفد " وأحمد بلال البرلسي " التجمع ".وفى دائرة مركز المحلة الكبرى تجرى الإعادة على مقعدين بين المرشحين، حامد جلال جهجه " مستقبل وطن"، وإبراهيم محمد الديب،" مصر الحديثة "، وإيهاب فتوح سنبل "مستقل"، وعبد الباسط محمد عبد القوي"الحركة الوطنية ".وفى دائرة سمنود تجرى الاعادة على مقعد واحد بين عبد المطلب محمد الحلو،" الشعب الجمهورى "، وأحمد عبد الحكيم يوسف دراج " مستقل ".وفى دائرة زفتى، تجرى الإعادة على 3 مقاعد بين كل من المرشحين محمد سعد بدراوي" مستقبل وطن" ومصطفى راغب أبو زيد" مستقبل وطن"، وعامر حامد الشوربجى" مستقبل وطن " ومحمد سلامه توفيق " الحركة الوطنية "، ومحمد ربيع غزاله، " مستقل " وهيثم توفيق زغلول" مستقل.