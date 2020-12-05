مفتى الجمهورية ينعى العالم طه حبيشى

نعى الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- فضيلة العالم الجليل الدكتور طه دسوقي حبيشي، أستاذ العقيدة والفلسفة بالأزهر الشريف، وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وأحد كبار علماء الأزهر الشريف، الذي وافته المنية ظهر اليوم.ونوه مفتي الجمهورية بما قدمه الفقيد- يرحمه الله- لطلبة العلم من الجهود التي كان لها الأثر الكبير في نشر المنهج الأزهري الوسطي، ومواجهة الفكر المتشدد.وتوجه المفتي بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وإلى طلبته ومحبيه، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده برحمته، وأن ينزله منازل الصالحين، وأن يجعل ما قدمه لخدمة الإسلام والعلم الشرعي شفيعًا له ورفعةً لدرجته في عليين.