وزير الجيش الإسرائيلي يتلقى دعوة لزيارة الأردن

كشفت مصارد مطلعة، لصحيفة «إيلاف» السعودية، أن بيني جانتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، تلقى دعوة لزيارة الأردن، ولقاء الملك عبدالله الثاني، لبحث سبل إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وأوضحت المصادر أن اللقاء، الذي جمعه بين جابي أشكنازي وزير الخارجية الإسرائيلي، ونظيرها الإردني أيمن الصفدي، قبل أيما عند معبر جسر النبي، على الحدود مع الأردن، تم خلاله تسليم رسالة تدعو جانتس لزيارة عمان.وجاء أن وزيري خارجية البلدين بحثا سبل كسر الجمود بين القائم في العلاقات بين البلدين في السنوات الاخيرة لا سيما بعد حادثة الدبلوماسي الإسرائيلي الذي قتل أردنيين اثنين في أحد المساكن التابعة للسفارة الإسرائيلية في عمان.وشهد اجتماع وزيرى خارجية عمان وتل أبيب، بحث سبل العودة لمفاوضات السلام بين إسرائيل وفلسطين، خاصةً بعد الزيارة التي أجراها الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن» إلى مصر والأرن.