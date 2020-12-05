أكد الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن انخفاض أسعار الدواجن إلى ١٩ جنيها لأقل من سعر التكلفة، ومن المفترض أن يكون ٢٤ جنيها على الأقل، وأصبح صغار المربين يعتمدون على أنفسهم وإقامة بورصة للدواجن.وأضاف «درويش» في تصريحات لـ«الدستور» أن سماسرة الدواجن ضذ إقامة هذه البورصة، مشيرا إلى أن العمالة غير المنتظمة لديها تأثير على سوق الدواجن لزيادة عددهم وأغلبهم من مستهلك الدواجن، وأن توقف أعمالهم بسبب كورونا أثرت على الأسعار، مؤكدأ أنه لا مفر من تطبيق القانون ٧٠ لسنة ٢٠٠٩ الخاص بحظر بيع وتداول الدواجن الحية وحفظها واستخدامها وقت انخفاض الأسعار.