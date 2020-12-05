رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 05 ديسمبر 2020 الموافق 20 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرين تطالب بردع من يهددون السلام في الشرق الأوسط

السبت 05/ديسمبر/2020 - 04:16 م
عبداللطيف بن راشد
عبداللطيف بن راشد الزياني
وكالات
طباعة
أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن أمن الشرق الأوسط ارتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن العالمي لمدة سبعين عامًا، وهو ارتباط ازداد قوة في الآونة الأخيرة، مطالبا بردع من يهددون مفهوم السلام في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة أنباء البحرين بنا اليوم السبت، عن الزياني قوله، في كلمته أمام مؤتمر حوار المنامة في دورته السادسة عشرة، أن أحد الأسباب التي دفعت مملكة البحرين إلى إطلاق حوارات المنامة منذ أكثر من عقد هو إدراكها أن الأمن الإقليمي لا يمكن معالجته بشكل فعال، إلا كجزء لا يتجزأ من الأمن العالمي، وأن هناك حاجة لم تتم تلبيتها لجمع صانعي القرار من الدول داخل وخارج المنطقة.

وأكد أنه لا يوجد اليوم تقريبًا أي جانب من جوانب الأمن في الشرق الأوسط لا يمس الأمن العالمي الأوسع، سواء كان التهديد ناتجًا عن نشاط الدول الخبيثة، أو النزاعات التي لم يتم حلها، أو الجهات غير الحكومية الفاعلة، وسواء كانت الروابط تكنولوجية أو لوجستية أو أيديولوجية، مشددا على أن التحديات التي تواجه الأمن الإقليمي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على العالم الأوسع كما لم يحدث من قبل.

وأشار إلى أهمية التوقيع على إعلان مبادئ إبراهيم، الذي سيكون له تأثيرات مهمة، مشيرا إلى ضرورة الاستمرار في المضي قدما للتغلب على العقبات وتحقيق هذه الرؤية.

وأكد الحاجة إلى الأصدقاء والحلفاء في جميع أنحاء العالم لمواصلة دعمهم القوي لجهود حماية وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة، مشددا على أهمية الاستمرار في السعي لإيجاد حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، والذي من شأنه أن يفتح العديد من القضايا الأخرى في المنطقة، وضرورة مواصلة الدعم السياسي والاقتصادي والتجاري والدبلوماسي للمفهوم الأوسع لمنطقة آمنة ومترابطة تنعم بالسلام والازدهار.

وأوضح الزياني أن أولئك الذين يعارضون مفهوم السلام في المنطقة، سيعملون على تقويض أمن الشرق الأوسط، وبالتالي الأمن الدولي، بأي طريقة ممكنة، الأمر الذي يتطلب حماية المنطقة من مثل هذه التهديدات والعمل على الحفاظ على أمن المنطقة وردع من يهدده.

موضوعات متعلقة

إحالة «طفل المرور» إلى محكمة الطفل بتهمة تعاطي الحشيش

«الإدارية العليا»: فصل فنان بتهمة ازدراء الأديان

حقيقة وفاة الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي بكورونا

حبس صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة

الصور

image description

إزالة مخازن خردة مخالفة في دمياط

image description

«مياه أسيوط»: ورشتي لوحات كهربائية ولف محركات في صدفا وأبوتيج

image description

انفجار فى محطة كهرباء البخارية بأسيوط وإصابة 5 أشخاص

image description

العثور على جثة سيدة أسفل عقار تحت الإنشاء بدمياط

image description

استعدادات لافتتاح مسجدين في أسيوط بحضور وزير الأوقاف

الأكثر قراءة

حبس صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة

ضبط بطل فيديو «سماح بنت شهاب».. ومصدر: التهمة إثارة البلبلة

هل انفردت السعودية بمصالحة مع قطر دون الرباعي؟.. الباز يكشف التفاصيل

إحالة «طفل المرور» إلى محكمة الطفل بتهمة تعاطي الحشيش

إنفوجراف

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش

إصابات خطيرة لسيدة ألمانية عضها كلبها أثناء نومها

آلة ترميز نازية قيد الترميم في ألمانيا عثر عليها ببحر البلطيق

تشيكي ينجو من حادثة سقوط مروعة في براج

أيام زمان

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

«ستبكي عليك عظامك في قبرك».. حكاية رسالة تهديد لموسيقار الأجيال

«سائق ترام».. اعترافات نجيب محفوظ عن أمنيات لم يحققها

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
اعتذار واجب للنيابة العامة
د.كريمة الحفناوى
الفن فى خدمة المرأة.. مسرحية فستان أحمر
د.مينا بديع عبدالملك
الحصرى.. أول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن
صفاء النجار
الذكورة السامة «3»
المزيد

الثقافة

رحيل الشاعر خيرات عبد المنعم عن عمر ناهز الـ 80عاما

«هل تخبرني بشيء ما أم تحكي عنه» ورشة كتابة بدار «هن»

الجزائر تعلن كشفًا أثريا يعود لفترة ما قبل الوجود الروماني

زاهي حواس: كشف أثري جديد بسقارة في يناير.. وأوبرا توت عنخ آمون في مارس