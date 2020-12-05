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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رومانيا تسجل 8072 إصابة جديدة و134 حالة وفاة بكورونا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 03:51 م
كورونا في رومانيا
كورونا في رومانيا
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سجلت رومانيا 8 آلاف و72 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و134 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت إذاعة (صوت رومانيا) اليوم السبت، أن 44 ألفا و941 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس تخضع لعزل ذاتي.

وبلغ عدد حالات الإصابة التي أعلن عنها في جميع أنحاء رومانيا منذ بداية الجائحة أكثر من 500 ألف و345 حالة، و12 ألفًا و186 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، فيما تعافى 399 ألفًا و207 حالات.

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