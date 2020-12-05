زلزال بقوة 5.5 درجة قبالة ساحل تركيا المطل على البحر المتوسط

قال مرصد «قنديلي» للزلازل، إن زلزالا بقوة 5.5 درجة وقع، اليوم السبت، قبالة ساحل إقليم أنطاليا التركي المطل على البحر المتوسط.وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 93.3 كيلومتر، وكان المرصد قد ذكر في بادئ الأمر أن قوة الزلزال بلغت 5.4 درجة.وذكرت وسائل إعلام تركية أن سكان أنطاليا وأقاليم مجاورة شعروا بالهزة، ولم ترد تقارير حتى الآن عن خسائر أو أضرار لحقت بالمباني.من جهة أخرى، شعر سكان الساحل الشمالي لمصر، خاصة محافظة الإسكندرية، بتلك الهزة الأرضية، والتي لم ينتج عنها أي إصابات، أو خسائر.وسجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، منذ قليل، هزة أرضية شرق البحر المتوسط بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، شعر بها بعض المواطنين في القاهرة ومدن الدلتا.وأشار الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد، في تصريح له اليوم السبت، إلى أن تلك الهزة الأرضية عمقها وصل إلى 80 كم، مما أدى لشعور المواطنين بها، وجارٍ إصدار بيان بتفاصيل تلك الهزة.