حى غرب القاهرة يشن حملات واسعة على المخالفات فى الأبنية

واصل حي غرب القاهرة أعماله لإيقاف مخالفات الأبنية في محيطه واوقف الحي 4 مخالفات، وجاءت المخالفات في ٨ ش الجميعي - وقف أعمال بدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأوقف الحي أعمالًا بدون ترخيص ١٨بشارع الجزيره، وأوقف أعمالًا بدون ترخيص بشارع ابراهيم نجيب، كما تم تنفيذ إزالة فى المهد وتمت مصادرة المعدات لوجود أعمال بدون ترخيص بالعقار رقم ١١ شارع جمال الدين أبو المحاسن بجاردن سيتى.وشن حي غرب القاهرة حملات على النظافة وقام برفع كفاءة النظافة شارع العزيز عثمان وشارع الكامل محمد بالزمالك وتجريد شارع عبدالرحمن فهمى بجاردن سيتى ومتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات من شارع اتحاد المحامين العرب بجاردن سيتى ورفع مستوى النظافه بميدان عبدالمنعم رياض ورفع كفاءة شارع الجبلاية وشارع بهاءالدين قراقوش بالزمالك.