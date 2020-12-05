101 إصابة بكورونا في هونج كونج

سجّل مركز الحماية الصحية في هونج كونج 101 حالة إصابة جديدة مؤكدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19)، اليوم السبت، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 6802 حالة.وقال ألبرت أو، المسئول الطبي والصحي الرئيسي بفرع الأمراض المعدية بالمركز في مؤتمر صحفي، إن من بين حالات الإصابة الجديدة المؤكدة 92 حالة عدوى محلية، منها 29 حالة لا يمكن تعقبها، والحالات التسع الأخرى وافدة.وأضاف المسئول أن نتيجة اختبار حوالي 50 حالة جاءت إيجابية للمرض بشكل مبدئي.ووفقا لسلطة مستشفيات هونج كونج، ما زال هناك 1048 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات المحلية ومنشأة علاج مجتمعية، من بينهم 29 حالتهم خطيرة.