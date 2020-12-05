زلزال بقوة 5.4 ريختر يضرب أنطاليا التركية

ضرب مدينة أنطاليا التركية، اليوم السبت، زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، وذلك قرب الساعة الرابعة عصر اليوم بتوقيت أنقرة.وتعيش تركيا هذه الأيام مأساة بعد وقوع زلزال عنيف في مدينة إزمير، تبعته مئات الهزات الارتدادية، ما أسفر عن سقوط عشرات المباني، فضلا عن وجود عشرات العالقين تحت الأنقاض.