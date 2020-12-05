هونج كونج: لا تسامح مع الأفعال غير القانونية الخطيرة ضد أي مسئول

ردًا على الترهيب الجنائي ضد مسئول قضائي، أصدرت حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، اليوم السبت، بيانا قالت فيه إنها لن تتسامح مع مثل هذه الأفعال.وأضاف البيان أن مسئولا قضائيا يقوم بواجباته القضائية تلقى تهديدا بإيذاء أفراد عائلته في محاولة للتأثير على قرارات المحكمة، ولن تتسامح حكومة منطقة هونغ كونغ وأي جهة تحترم القانون مع مثل هذه الأفعال العنيفة وغير القانونية.وقالت حكومة المنطقة إن أفراد الجمهور لديهم الحق في الإعراب عن وجهات نظرهم أو المشاركة في مناقشات بشأن قرارات المحكمة والقضايا ذات الصلة داخل الإطار المسموح به من قبل القانون، ومع ذلك، يجب احترام استقلالية القضاء عند الإعراب عن وجهات النظر هذه، ويتعين أيضا عدم الهجوم بشكل تعسفي على أفراد القضاء.