رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 05 ديسمبر 2020 الموافق 20 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مفاوضون يحذرون من دفع الإخوان الحوار الليبى لطريق مسدود

السبت 05/ديسمبر/2020 - 03:54 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
طباعة
حذر مفاوضون ليبيون، اليوم السبت، من أن الإخوان فى ليبيا قد يدفعون الحوار الجاري لحل الأزمة الليبية إلى طريق مسدود، إذا لم يحترموا الاتفاق على أن الخيار الذي يحقق الأغلبية البسيطة من المصوتين سواء من جولة أو جولتين يتم اعتماده ضمن قرارات مؤتمر الحوار.

ويسود جدل سياسي وقانوني حول آلية التوافق، وما إذا كانت الأغلبية البسيطة 50 زائد واحد أم نسبة 75%.

وصرّح برلماني ليبي يشارك في المفاوضات الجارية بأن لديهم سابقة، ويمكن أن يسقطوا الخيار الثاني بعد فوزه، كما فعلوا مع مقترح عدم تولي من كانوا في المشهد الحكومي مناصب في السلطة الانتقالية، لقد تحصل هذا المقترح على 45 صوتا يعني 61‎%، ولم يتم اعتماده بحجة أنه يجب أن يتحصل أي مقترح على 75‎%.

فيما توقع مفاوضون ليبيون، إذا اعتمد الخيار الثاني لتشكيل السلطة الموحدة، حدوث انفراج كبير في المباحثات الهادفة لتكوين حكومة وحدة تنهي الانقسام والتنافس بين حكومتين ومجالس وكيانات عسكرية مختلفة في ليبيا المضطربة منذ فبراير 2011.

وأعلن مشارك في جولات الحوار السياسي الليبي، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الخيار الثاني فاز بـ45 صوتا، وقطع الطريق على جولة ثانية، حيث تحصل خيار الإخوان على 18، وخيار مجموعة إقليم فزان على 10، وفقا لقناة «العربية».

وتابع المصدر المشارك بجولات الحوار: إن الخيار الثاني سانده 29 من أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة الأعلى المشاركين في الحوار السياسي من أصل 34، وصوّت له 2 من المستقلين من برقة و5 من المستقلين من فزان و9 من المستقلين في طرابلس.

ونظمت بعثة الأمم المتحدة خلال يومين تصويتا عن بُعد، شارك فيه 73 من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، البالغ عددهم 75، وتقدم الخيار الثاني والثالث، لكن الفرق بينهما لم يكن ضئيلا، حسب مصادر متطابقة قريبة من المفاوضات.

والخيار الثاني تدعمه مجموعة الثري المصراتي عبدالحميد أدبيبة وأنصار عبدالجواد العبيدي (غريم عقيلة صالح ومنافسه على قيادة المجلس الرئاسي) وقيادات من غرب وشرق ليبيا.

ويهدف الخيار الثالث لإفساح المجال أمام تقاسم للسلطة بين أكبر إقليمين في ليبيا من خلال تولي عقيلة صالح رئاسة المجلس الرئاسي وفتحي باشاغا رئاسة الوزراء، ويقف وراء هذا المقترح حزب العدالة والبناء، ذراع جماعة الإخوان وأنصار باشاغا وعقيلة صالح.

وقال جان علام، المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة: "انتهت عملية التصويت على آليات اختيار السلطة التنفيذية".

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى اجتماع، اليوم السبت، عبر تقنية الاتصال المرئي؛ لإطلاعهم على النتائج النهائية لعملية التصويت ومناقشة سبل المضي قدما في العملية السياسية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

ضبط بطل فيديو «سماح بنت شهاب».. ومصدر: التهمة إثارة البلبلة

«التايمز» تكشف قيمة أصول عائلة مبارك في سويسرا بعد قرار رفع التجميد

أسعار الذهب اليوم السبت 5-12-2020

وقف برنامج ريهام سعيد «صبايا الخير» على «النهار»

الصور

image description

إزالة مخازن خردة مخالفة في دمياط

image description

«مياه أسيوط»: ورشتي لوحات كهربائية ولف محركات في صدفا وأبوتيج

image description

انفجار فى محطة كهرباء البخارية بأسيوط وإصابة 5 أشخاص

image description

العثور على جثة سيدة أسفل عقار تحت الإنشاء بدمياط

image description

استعدادات لافتتاح مسجدين في أسيوط بحضور وزير الأوقاف

الأكثر قراءة

حبس صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة

ضبط بطل فيديو «سماح بنت شهاب».. ومصدر: التهمة إثارة البلبلة

هل انفردت السعودية بمصالحة مع قطر دون الرباعي؟.. الباز يكشف التفاصيل

إحالة «طفل المرور» إلى محكمة الطفل بتهمة تعاطي الحشيش

إنفوجراف

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش

إصابات خطيرة لسيدة ألمانية عضها كلبها أثناء نومها

آلة ترميز نازية قيد الترميم في ألمانيا عثر عليها ببحر البلطيق

تشيكي ينجو من حادثة سقوط مروعة في براج

أيام زمان

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

«ستبكي عليك عظامك في قبرك».. حكاية رسالة تهديد لموسيقار الأجيال

«سائق ترام».. اعترافات نجيب محفوظ عن أمنيات لم يحققها

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
اعتذار واجب للنيابة العامة
د.كريمة الحفناوى
الفن فى خدمة المرأة.. مسرحية فستان أحمر
د.مينا بديع عبدالملك
الحصرى.. أول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن
صفاء النجار
الذكورة السامة «3»
المزيد

الثقافة

رحيل الشاعر خيرات عبد المنعم عن عمر ناهز الـ 80عاما

«هل تخبرني بشيء ما أم تحكي عنه» ورشة كتابة بدار «هن»

الجزائر تعلن كشفًا أثريا يعود لفترة ما قبل الوجود الروماني

زاهي حواس: كشف أثري جديد بسقارة في يناير.. وأوبرا توت عنخ آمون في مارس