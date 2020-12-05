رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 05 ديسمبر 2020 الموافق 20 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ميرفت سعيد رئيسًا للتأمين الصحى بالقليوبية خلفًا لـ«حجاج»

السبت 05/ديسمبر/2020 - 04:18 م
ميرفت سعيد
ميرفت سعيد
كتب صلاح حسنى
طباعة
أصدر الدكتور محمد السيد ضاحي، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي، قرارا بتكليف الدكتورة ميرفت محمد سعيد مديرًا لفرع التأمين الصحى بالقليوبية، خلفًا للدكتور جمال حجاج الذى وافته المنية الأسبوع الماضى.

يأتي قرار تعيين الدكتورة ميرفت سعيد، ضمن خطة تمكين الكفاءات والكوادر المتميزة في المناصب القيادية، التي تتبناها الدولة حاليًا، ولتطوير العمل في فرع التأمين الصحي بالمحافظة.

كما أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارًا بتكليف الدكتور رضا ماجد بتسيير أعمال نائب رئيس الفرع للشئون الفنية لمدة ثلاثة أشهر.

جدير بالذكر، أن الدكتورة ميرفت محمد سعيد عملت نائبًا لمدير فرع التأمين الصحى بالقليوبية، ومديرًا لفرع الهيئة ببنى سويف، ومديرًا لإدارة العلاقات الثقافية بالهيئة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حقيقة وفاة الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي بكورونا

مصر تنجح في إعادة الربان فارق محمد المختطف لدى الحوثيين

«الإدارية العليا»: فصل فنان بتهمة ازدراء الأديان

ضبط بطل فيديو «سماح بنت شهاب».. ومصدر: التهمة إثارة البلبلة

الصور

image description

إزالة مخازن خردة مخالفة في دمياط

image description

«مياه أسيوط»: ورشتي لوحات كهربائية ولف محركات في صدفا وأبوتيج

image description

انفجار فى محطة كهرباء البخارية بأسيوط وإصابة 5 أشخاص

image description

العثور على جثة سيدة أسفل عقار تحت الإنشاء بدمياط

image description

استعدادات لافتتاح مسجدين في أسيوط بحضور وزير الأوقاف

الأكثر قراءة

حبس صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة

ضبط بطل فيديو «سماح بنت شهاب».. ومصدر: التهمة إثارة البلبلة

هل انفردت السعودية بمصالحة مع قطر دون الرباعي؟.. الباز يكشف التفاصيل

إحالة «طفل المرور» إلى محكمة الطفل بتهمة تعاطي الحشيش

إنفوجراف

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش

إصابات خطيرة لسيدة ألمانية عضها كلبها أثناء نومها

آلة ترميز نازية قيد الترميم في ألمانيا عثر عليها ببحر البلطيق

تشيكي ينجو من حادثة سقوط مروعة في براج

أيام زمان

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

«ستبكي عليك عظامك في قبرك».. حكاية رسالة تهديد لموسيقار الأجيال

«سائق ترام».. اعترافات نجيب محفوظ عن أمنيات لم يحققها

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
اعتذار واجب للنيابة العامة
د.كريمة الحفناوى
الفن فى خدمة المرأة.. مسرحية فستان أحمر
د.مينا بديع عبدالملك
الحصرى.. أول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن
صفاء النجار
الذكورة السامة «3»
المزيد

الثقافة

رحيل الشاعر خيرات عبد المنعم عن عمر ناهز الـ 80عاما

«هل تخبرني بشيء ما أم تحكي عنه» ورشة كتابة بدار «هن»

الجزائر تعلن كشفًا أثريا يعود لفترة ما قبل الوجود الروماني

زاهي حواس: كشف أثري جديد بسقارة في يناير.. وأوبرا توت عنخ آمون في مارس