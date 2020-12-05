ميرفت سعيد رئيسًا للتأمين الصحى بالقليوبية خلفًا لـ«حجاج»

أصدر الدكتور محمد السيد ضاحي، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي، قرارا بتكليف الدكتورة ميرفت محمد سعيد مديرًا لفرع التأمين الصحى بالقليوبية، خلفًا للدكتور جمال حجاج الذى وافته المنية الأسبوع الماضى.يأتي قرار تعيين الدكتورة ميرفت سعيد، ضمن خطة تمكين الكفاءات والكوادر المتميزة في المناصب القيادية، التي تتبناها الدولة حاليًا، ولتطوير العمل في فرع التأمين الصحي بالمحافظة.كما أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارًا بتكليف الدكتور رضا ماجد بتسيير أعمال نائب رئيس الفرع للشئون الفنية لمدة ثلاثة أشهر.جدير بالذكر، أن الدكتورة ميرفت محمد سعيد عملت نائبًا لمدير فرع التأمين الصحى بالقليوبية، ومديرًا لفرع الهيئة ببنى سويف، ومديرًا لإدارة العلاقات الثقافية بالهيئة.