إصابة ربة منزل بطعنات بالصدر والبطن في مشاجرة بالمنيا

أصيبت ربة منزل بإصابات خطيرة في مشاجرة مع آخرين استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والعصي والشوم، وتم نقلها إلى مستشفى ملوي العام، والذي حولها لمستشفى المنيا الجامعي لسوء حالتها الصحية.كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقيه إخطارا من العقيد أحمد عبد الهادي مأمور قسم شرطة ملوي، بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفى ملوي العام، بوصول عواطف شحاتة إسماعيل، 50 سنة، ومقيمة بمساكن المصرف القبلي بمدينة ملوي، وبالكشف عليها تبين إصابتها بجرح طعني أسفل الصدر من الجهة اليسرى وجرح آخر بالبطن مما أدى لحدوث نزيف داخلي وارتجاج بالمخ، وتم تحويلها لمستشفى المنيا الجامعي.انتقل إلى مكان المشاجرة العقيد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا، والمقدم خالد شحاتة وكيل الفرع، وتم القبض على عدد من أفراد طرفي المشاجرة للتحقيق معهم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي قررت تكليف المباحث بالتحريات اللازمة والقبض على مرتكبي الواقعة والمتسببين فيها.