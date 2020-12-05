لماذا يرتدي النجوم الأزياء الغريبة في المهرجانات الفنية؟

إسلام إبراهيم: مالها البدلة؟

مها الصغير.. جاكت بدلة يثير الأزمة

لماذا يصنع مصممو الأزياء الملابس الغريبة؟

يتجدد الحديث عن الأزياء الغريبة والغير تقليدية، مع كل مهرجان فني، أو حدث ضخم يضم المشاهير والنجوم. ومع انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42، بدار الأوبرا المصرية، تسائل المتابعون عدة مرات: «لماذا يرتدي النجوم هكذا؟».التساؤل يطول النساء والرجال على حد سواء، ويدفع كل مرة عدد من المشاهير إلى الكتابة عن الأمر على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، والدفاع عما يرونه جميلًا حتى إن لم يعجب الآخرون.اشتهر الممثل الشاب إسلام إبراهيم، أحد أبطال مسلسل "بـ100وش"، بإطلالاته الغريبة سواء في الخامة أو الألوان، خاصة أثناء حضوره مهرجان الجونة بدورته الأخيرة.ومؤخرًا تعرض لجملة من الانتقادات بسبب بدلة باللون الكحلي مطعمة بالأبيض، ارتداها خلال حضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، ما دفعه للحديث عن الأمر، مدافعًا عن ذوقه ضد المتنمرين: «مالها البدلة يا جماعة مش فاهم؟.. اللبس ده حرية شخصية، البدلة كحلي في أبيض عادية جدا، أنا شايفها حلوة، ومازلت شايفها حلوة».الأمر نفسه سبق أن طال الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، خلال حضورها مهرجان الجونة، حين اعتمدت على فستان فوشيا نيون، من البيلسيه، مع جاكيت بدلة سوداء، يشبه بدلة الرجال، وكان الفستان من دار الأزياء البريطانية Christopher Kane.العلامة التجارية الكبرى لم تشفع لها أمام آلاف التعليقات السلبية على إطلالاتها، ما دفعها للرد في أكثر من مناسبة دفاعًا عن هذا الهجوم والتنمر.الرفض للموضة الغرائبية، يدفعنا مجددًا للتساؤل عن لماذا يصنع مصممو الأزياء الملابس الغريبة التي لن يرتديها أحد في الشارع؟.بالطبع الهدف ليس تلقي السخرية على مواقع التواصل الإجتماعي، وإن كان هذه الضجة مطلوبة كجزء من الدعايا لمصممي الأزياء وسرعة انتشار أسماؤهم.ويفسر «جورج سيمونتون»، مصمم الأزياء والبروفيسور في معهد تكنولوجيا الموضة الأمر قائلًا: «بيع قطع الملابس ليس الهدف الوحيد من عروض الأزياء، وإنما الدعاية أيضًا لكل مجموعة موسمية، فيمكن تصميم موديلات ريفية، بحرية أو حتى ملابس مهرجين، والتي تترجم لاحقًا إلى مواد أكثر قابلية للارتداء، فتباع في المتاجر فيما بعد، حيث يُستوحى منها التصميم أو القماش أو الألوان».ويضيف: «قطع الملابس المثيرة تعد بمثابة لوحات فنية مبتكرة بأيادي مصمميها، فالمصمم يشعر بمتعة لتصميم قطع فريدة؛ يستخدم فيها الأقمشة والألوان والإكسسوارات شديدة الغرابة».وينفق مصممو الأزياء مبالغ ضخمة في عروض الأزياء، ففي المتوسط يكلف عرض الأزياء نحو 40 ألف دولار، ومن الطبيعي أن تعرض أزياء قابلة للبيع والارتداء، إلا أنهم يعرضون أيضًا ملابس لا يتوقعون أن يرتديها أي شخص.في إجابتها على نفس التساؤل قالت خبيرة الموضة ماريانا ليونج، يتم إنتاج عروض الأزياء لإلهام خيال المديرين التنفيذيين للبيع بالتجزئة وجذب التغطية الإعلامية، وهي ليست كتالوج للعميل العادي.الشيء نفسه ينطبق على افتتاحيات الموضة، يدرك المصممون تمامًا ما سيشتريه العميل الأساسي، لكن لا يزال من الضروري إنشاء إصدارات أكثر غرابة وتطرفًا من الملابس لإلهام الاتجاه أو الاهتمام بالصحافة. ومع ذلك، بحلول الوقت الذي تصل فيه المجموعة إلى المتاجر، سيكون لها نفس الاتجاه، ولكن بطريقة أكثر عملية.وتوضح خلال حديثها على هذا السؤال بموقع quora في البلوزات الشفافة التي يتم ارتداؤها على المدرج. على الرغم من أن المرأة قد لا تشعر بالراحة عند ارتدائها في الأماكن العامة في الحياة الواقعية، وحين يقدم المصمم نفس البلوزة الأنيقة في المتجر تكون شفافة في الأكمام فقط، أو يبيع البلوزة الشفافة مع بروتيل صلب مقترن بها.ويشير صناع الموضة إلى أن الهجوم والنقد لهذه الموديلات (المجنونة) وغير المألوفة هي جزء من الدعايا التي تسعى إلى لفت الأنظار أو التحدث عن إبداعات غير اعتيادية.قطع الملابس المثيرة تعد بمثابة لوحات فنية مبتكرة بأيادي مصمميها، فالمصمم يشعر بمتعة لتصميم قطع فريدة؛ يستخدم فيها الأقمشة والألوان والإكسسوارات شديدة الغرابة.